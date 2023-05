Les étudiants de l’epsaa exposent sur le pont st ange Pont St-Ange, 9 juin 2023, Paris.

Du vendredi 09 juin 2023 au vendredi 15 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Qui n’a pas rêvé de transformer son trajet quotidien en l’imaginant, plus grand, plus vert, plus exotique ou plus poétique.

Un pont mille fois traversé deviendrait alors un voyage vers l’inconnu, une expérience artistique…

A partir du 15 juin, sur le Pont St Ange (Paris 10e), cinquante tableaux, réalisés par les étudiants en arts graphiques de l’EPSAA viendront prendre place dans l’environnement urbain d’un quartier riche d’une forte diversité culturelle. Leurs créations artistiques offriront aux promeneurs, automobilistes et habitants du quartier, quelques instants de rêve et de poésie volés au quotidien.

Embellir Paris

La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris (DAC) a proposé aux futurs Directeurs.trices Artistiques (DA) de l’EPSAA un beau challenge créatif : réveiller le paysage urbain du quartier Barbès-Stalingrad par une exposition sur le thème du voyage.

Dans le cadre du projet « Embellir Paris » et du projet d’aménagement de la promenade urbaine « Barbès-Stalingrad », plusieurs nouveaux usages urbains ont été imaginés : commerce d’économie sociale et solidaire à Stalingrad, espace vélo à la Chapelle, comptoir du marché à Barbès, espaces sportifs, propositions artistiques…

Pour concrétiser ces projets, un comité de programmation a été mis en place, composé des mairies des 10ème et 18ème arrondissements et d’institutions de proximité (le Bal, l’Institut des Cultures de l’Islam, Fetart…).

Partir en voyage



Dans la perspective de renouveler la programmation et de l’élargir à de

nouveaux secteurs (design graphique, illustration etc.), ce comité de

programmation a souhaité inviter les étudiants de l’EPSAA à réfléchir autour de la thématique du voyage pour concevoir des œuvres pour le pont.

Réenchanter le paysage urbain

Ce défi créatif proposé par le Bureau des Arts Visuels (BAV) de la DAC ne pouvait qu’intéresser les futurs Directeurs Artistiques de l’EPSAA…

Toute la classe des 3e année a rivalisé d’imagination pour offrir aux promeneurs du Pont St-Ange, un choix d’expériences visuelles variées, axées sur le voyage dans toutes ses dimensions.

Voici le brief qui a été confié aux étudiants : « Le temps d’une traversée, proposez, créez un univers narratif qui vous soit propre : collage, dessin, texte/image, etc.) pour nourrir l’imaginaire du piéton pressé ».

Les tableaux seront installés dés le 9 juin sur le Pont St Ange et resteront jusqu’au 15 septembre. L’inauguration de l’exposition est prévue le 12 juin à 19h00.

Pour en savoir plus : www.epsaa.fr

Pont St-Ange Pont St-Ange 75010 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/EPSAAofficiel https://www.facebook.com/EPSAAofficiel

Clémence Hébert / EPSAA Proposition visuelle Clémence Hébert