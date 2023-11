Les études de ZHOU Enlai en France NEOMA Business School Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Découvrez les années cruciales de l’ancien Premier ministre chinois en Europe (1920-1924) et visitez sa résidence parisienne. Avec interprétariat simultané (CHINOIS >< FRANCAIS) Programme : 14h30-14h35 Discours de M.Chen Yulu, président de l’Université Nankai 14h35-14h40 Discours du Service de l’éducation de l’ambassade de Chine en France 14h40-15h00 Intervention de M.Jacques Dumasy, ancien consul général de France à Chengdu : Le mouvement des étudiants chinois en France au début du XXe siècle, 15h00-15h20 Intervention de M.Jean-Louis Rizzo: les années de Zhou Enlai en Europe (1920-1924) 15h20-15h40 Intervention Mme Wang Peiwen, présidente de l’association Amitié Chine Montargis : Musée historique de l’amitié franco-chinoise 15h40-16h00 Intervention de M.Li Jianle, professeur et propriétaire de l’ancienne résidence de Zhou Enlai à Paris : l’ancienne résidence de Zhou Enlai à Paris 16h00-16h20 Intervention des enseignants et étudiants de l’Université de Nankai : nos études en France 16h20-17h00 Visite de l’ancienne résidence de Zhou Enlai NEOMA Business School 6 Rue Vandrezanne 75013 Paris Contact : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvOp0yqLS5VFs06Zo3F6HPEAqpdtR3YTFeg2DLNzHFjrk5w/viewform +33609705463 victor.bernard@neoma-bs.fr https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://www.facebook.com/NEOMACONFUCIUSINSTITUTEFORBUSINESS https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvOp0yqLS5VFs06Zo3F6HPEAqpdtR3YTFeg2DLNzHFjrk5w/viewform

