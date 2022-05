Les Étrusques, une civilisation mystérieuse et fascinante Rousset, 2 juin 2022, Rousset.

Les Étrusques, une civilisation mystérieuse et fascinante Place Pierre Long Médiathèque de Rousset Rousset

2022-06-02 18:00:00 – 2022-06-02 Place Pierre Long Médiathèque de Rousset

Rousset Bouches-du-Rhône Rousset

Les Étrusques sont souvent présentés comme un peuple mystérieux ayant laissé pour traces des statues au sourire troublant ou des monuments funéraires aux parois ornées de fresques comme à Tarquinia. Un monde absorbé par Rome qui surprend par sa beauté particulière et des mœurs singulières : on aimait banqueter et les femmes avaient une place politique non négligeable dans la société.

Claire Joncheray est diplômée de l’Université de Nanterre et de l’Università di Bologna en Italie. Elle est actuellement guide-conférencière nationale et accompagne les groupes en Italie et dans le Sud de la France.

Conférence de Claire Joncheray à la Médiathèque de Rousset

