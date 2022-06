Les étranges visites de Dinosaur’Istres Istres, 26 juillet 2022, Istres.

Les étranges visites de Dinosaur’Istres Colline du Castellan Chemin du Castellan Istres

2022-07-26 – 2022-07-26 Colline du Castellan Chemin du Castellan

Istres 13800

Accompagné d’un guide et d’un pisteur professionnel, explorez le site de Dinosaur’Istres comme vous ne l’avez jamais fait ! Une découverte aussi enrichissante que stupéfiante. Interactive et surprenante, cette visite familiale vous plongera dans un monde Jurassique plus vivant que jamais !



Départ devant le panneau d’entrée de Dinosaur’Istres côté étang de l’Olivier. Chaussures confortables conseillées, non accessibles aux poussettes.

Participez, en avant-première, à une visite de l’exposition révolutionnaire de Kamaya Tech. Entreprise spécialisée dans la reconstitution d’animaux disparus, elle a choisi de s’implanter cet été sur Istres.

