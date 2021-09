Les étrangers Théâtre Sorano, 9 novembre 2021, Toulouse.

Les étrangers

du mardi 9 novembre au mercredi 10 novembre à Théâtre Sorano

### Théâtre / voyage initiatique _Dans le cadre du Festival Supernova_ Les étrangers suit la quête de Paul, écrivain raté, sur les traces d’Ismaël, vieil ami et poète en errance mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. Parcourant l’espace et le temps perdu, Paul nous emmènera à travers un voyage initiatique, aux côtés de Marianne, Aurore et Ida, dessinant sous nos yeux le portrait d’une jeunesse européenne au XXIème siècle. De Paris à Berlin, de Naples à Moscou, de Sète à Tanger, le récit à voix multiples est porté par une prose incantatoire, nous faisant perdre toute forme de repère entre témoignage, image, langage et fiction. ### Plus d’infos [Théâtre du Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/les-etrangers/2021-11-09/) ![]() ### Infos Pratiques * Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h30

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:30:00;2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:30:00