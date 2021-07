Les Étrangers Familiers invitent Catherine Ringer Cité des Congrès, 26 octobre 2021-26 octobre 2021, Nantes.

2021-10-26 Représentations du 4 au 8 octobre 2021

Horaire : 20:00

Gratuit : non 15 € à 30 €BILLETTERIES places à l’unité à partir du 8 septembre 2021 :- www.legrandt.fr- Billetterie Grand T, 47-49 rue du Coudray à Nantes – 02 51 88 25 25 (lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 14h à 17h30)BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail à Bouguenais – 02 40 65 05 25 (lundi au vendredi de 14h à 17h30) Représentations du 4 au 8 octobre 2021

Concert à l’occasion des 25 ans de la Campagnie des Musiques à Ouïr. Pour fêter le quart de siècle de sa compagnie, Denis Charolles et ses acolytes réinterprètent très très librement des chansons de Georges Brassens. Avec Catherine Ringer des Rita Mitsouko sur scène, impertinence et fantaisie garanties ! Leader de la Campagnie des Musiques à Ouïr, Denis Charolles est un musicien hors normes : batteur du groupe de rock Little Bob pendant dix ans, compagnon de route de stars de la chanson (Arthur H, Brigitte Fontaine…), du jazz (Lubat, Portal, Peirani…) et même d’Yvette Horner, il oscille entre free jazz et music-hall grâce à une musique déjantée et populaire. À l’occasion des 25 ans de la Campagnie, ses sept comparses et lui reprennent Un salut à Georges Brassens, spectacle-hommage créé en 2008. Des invités exceptionnels les rejoindront : Catherine Ringer, la cofondatrice explosive et anticonformiste des Rita Mitsouko ainsi que David Chevallier, pointure du jazz français. Dans le cadre de Jazz en phase, le parcours.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes