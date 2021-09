Vincennes Centre Culturel Georges Pompidou île de France, Vincennes LES ÉTRANGERS FAMILIERS au Festi’Val de Marne Centre Culturel Georges Pompidou Vincennes Catégories d’évènement: île de France

LES ÉTRANGERS FAMILIERS au Festi’Val de Marne Centre Culturel Georges Pompidou, 22 octobre 2021, Vincennes. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h30 à 23h

payant

✨ Vibrons de concert avec Les Étrangers Familiers au Festi’Val de Marne ✨ ⚡ ⚡ ❯❯ Ce 22 octobre 2021 marquera le centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens. Pour fêter dignement l’événement, la joyeuse bande des Musiques à ouïr reprend son spectacle des Étrangers familiers – Un salut à Georges Brassens, où les voix uniques de Loïc Lantoine et d’Éric Lareine se joignent à la musique débridée du combo composé de Denis Charolles, Julien Eil, Elodie Pasquier, Claude Delrieu, François Pierron. Les Musiques à Ouïr réinventent Brassens, entre imagination, invention et respect. On se surprend à découvrir des musiques mille fois entendues, et l’on entend pour la première fois des textes si souvent écoutés. Pour cette date exceptionnelle, le spectacle s’étoffera d’invité·e·s surprises. Événements -> Festival / Cycle Centre Culturel Georges Pompidou 142 rue de Fontenay Vincennes 94300

▸ RER A station Vincennes ou Métro linge 1 station Château de Vincennes (puis 6 min à pied)

Contact :Festi’Val de Marne 0145150707 https://www.festivaldemarne.org https://www.facebook.com/festivaldemarne 0145150707 Événements -> Festival / Cycle Musique

2021-10-22T20:30:00+02:00_2021-10-22T23:00:00+02:00

