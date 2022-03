Les Etonnants Patrimoines : Voyage dans le temps et réveil des sens au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Les Etonnants Patrimoines : Voyage dans le temps et réveil des sens au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge, 15 mai 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Les Etonnants Patrimoines : Voyage dans le temps et réveil des sens au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15 16:30:00

Saint-Pierre-en-Auge Calvados La promenade autour du Château de Carel et dans les bâtiments annexes vous fait voyager en utilisant votre vue, votre toucher, votre nez, vos oreilles. Venez en famille pour 1h30 de visite en extérieur de ce superbe château situé à la sortie de Saint-Pierre-sur-Dives. La promenade autour du Château de Carel et dans les bâtiments annexes vous fait voyager en utilisant votre vue, votre toucher, votre nez, vos oreilles. Venez en famille pour 1h30 de visite en extérieur de ce superbe château situé à la sortie de… La promenade autour du Château de Carel et dans les bâtiments annexes vous fait voyager en utilisant votre vue, votre toucher, votre nez, vos oreilles. Venez en famille pour 1h30 de visite en extérieur de ce superbe château situé à la sortie de Saint-Pierre-sur-Dives. Saint-Pierre-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Saint-Pierre-en-Auge Adresse Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Les Etonnants Patrimoines : Voyage dans le temps et réveil des sens au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge 2022-05-15 was last modified: by Les Etonnants Patrimoines : Voyage dans le temps et réveil des sens au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 15 mai 2022 Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados