Sentir, écouter, toucher, goûter… c’est ce que vous propose « Les étonnants patrimoines », à l’initiative de Calvados Attractivité, une nouvelle façon de visiter les sites patrimoniaux en famille par l’expérience sensorielle.

Village de pêcheurs à l’origine et accroché aux falaises des Roches noires Pointe du Heurt, Villerville est connu pour avoir accueilli le tournage du film « Un singe en hiver » en 1962 de Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. De nombreuses expériences ludiques et sensorielles permettent lors de cette visite de découvrir en famille ce village de façon immersive grâce à plusieurs jeux tout le long du parcours.

Prévoir des bottes ou des chaussures de plage.

Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc

Villerville 14113 Calvados Normandie info@indeauville.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 14:00:00

fin : 2024-08-12 15:30:00



