Les Etonnants Patrimoines : Silence, ça tourne… Au Manoir de la Motte
Manoir de la Motte, 5080 Le Manoir, Saint-Pierre-des-Ifs
1 mai 2022

Un magnifique décor de film constitué par ce traditionnel manoir du Pays d'Auge. Après avoir exploré ce lieu incontournable de Saint-Pierre-des-Ifs, laissez part à votre imagination et créez votre propre film avec des personnages de Playmobil.

