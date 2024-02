Les étonnants patrimoines les enfants de Bayeux pendant la guerre Bayeux, mercredi 17 juillet 2024.

Mercredi

Découvrez l’histoire d’une ville miraculée pendant la Seconde Guerre mondiale, de son Occupation à sa Libération, à travers le regard des enfants de Bayeux. Ils vous raconteront leur quotidien pendant la guerre, leur sentiment vis-à-vis de l’Occupant et comment ils ont parfois participé à l’accueil des réfugiés ou au soin des blessés dans cette ville hôpital . Témoins privilégiés et espiègles des évènements, les enfants de Bayeux nous ont laissé leurs témoignages et anecdotes. Petits et grands deviennent alors acteurs de cette histoire grâce à un jeu de rôle grandeur nature qui les mènera vers les endroits les plus emblématiques de cette période. Jeux, bandes sonores et images d’archives permettent de comprendre en famille les évènements qui touchèrent la première ville libérée de France continentale, au lendemain du Débarquement, et à hauteur d’enfant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:30:00

fin : 2024-07-17 12:00:00

Bayeux 14400 Calvados Normandie claire.merlier.normandyguide@gmail.com

