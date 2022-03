Les Etonnants Patrimoines : Le tournage maudit Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Les Etonnants Patrimoines : Le tournage maudit Mézidon Vallée d’Auge, 2 avril 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Les Etonnants Patrimoines : Le tournage maudit Mézidon Vallée d’Auge

2022-04-02 – 2022-11-06

Mézidon Vallée d’Auge Calvados Un grand réalisateur est en train de tourner un film sur le Moyen-Âge à Crèvecoeur-en-Auge. L’ambiance est joyeuse et l’équipe de tournage a même partagé hier soir le pain cuit dans le four à pain du château. Mais ce matin, très tôt, un phénomène étrange s’est produit. Le caméraman, le preneur de son puis les comédiens ont été pris d’un mal inconnu : ils se sont mis à danser, les uns après les autres, sans pouvoir s’arrêter, comme si on leur avait jeté un sort…

Que se passe-t-il ? Les anciens du village racontent qu’en 1470, les habitants de la seigneurie étaient devenus tous fous après un grand banquet. Ils s’étaient eux aussi mis à danser jour et nuit sans répit, certains jusqu’à l’épuisement… Un soldat anglais leur était venu en aide, mais plus personne ne sait vraiment comment… une potion bleue et une cloche magique auraient permis de lever la malédiction… Un grand réalisateur est en train de tourner un film sur le Moyen-Âge à Crèvecoeur-en-Auge. L’ambiance est joyeuse et l’équipe de tournage a même partagé hier soir le pain cuit dans le four à pain du château. Mais ce matin, très tôt, un phénomène… florence@crevecoeur.com +33 2 31 63 02 45 Un grand réalisateur est en train de tourner un film sur le Moyen-Âge à Crèvecoeur-en-Auge. L’ambiance est joyeuse et l’équipe de tournage a même partagé hier soir le pain cuit dans le four à pain du château. Mais ce matin, très tôt, un phénomène étrange s’est produit. Le caméraman, le preneur de son puis les comédiens ont été pris d’un mal inconnu : ils se sont mis à danser, les uns après les autres, sans pouvoir s’arrêter, comme si on leur avait jeté un sort…

Que se passe-t-il ? Les anciens du village racontent qu’en 1470, les habitants de la seigneurie étaient devenus tous fous après un grand banquet. Ils s’étaient eux aussi mis à danser jour et nuit sans répit, certains jusqu’à l’épuisement… Un soldat anglais leur était venu en aide, mais plus personne ne sait vraiment comment… une potion bleue et une cloche magique auraient permis de lever la malédiction… Arnaud Guérin

Mézidon Vallée d’Auge

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Mézidon Vallée d'Auge Adresse Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados

Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon-vallee-dauge/

Les Etonnants Patrimoines : Le tournage maudit Mézidon Vallée d’Auge 2022-04-02 was last modified: by Les Etonnants Patrimoines : Le tournage maudit Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge 2 avril 2022 Calvados Mézidon Vallée d'Auge

Mézidon Vallée d'Auge Calvados