du mardi 6 juillet au samedi 4 septembre à Le Jardin de Manou

« Le Bouclier des Sorciers » se place sous le thème d’Harry Potter et est destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Ce jeu se joue en famille. Les enfants jouent avec leur imaginaire et doivent faire 6 activités qui vont leur donner des « pouvoirs magiques ». A la fin du jeu ils découvriront à quelle famille de Sorciers ils appartiennent et obtiendront un diplôme. « Le Cluédo Géant » est sur le thème des « Aventures d’Arsène Lupin » et est destiné aux enfants à partir de 10 ans et aux adultes. Ce jeu se joue en famille ou entre amis par équipe de deux. Les équipes devront parcourir le parc à la recherche d’indices qui leur permettront de découvrir le ou la coupable du crime ainsi que l’arme utilisée. Une version pour les plus jeunes enfants peut être proposée.

6 € par joueur

Le Jardin de Manou propose les après-midis du mardi au samedi sur rendez-vous avec une entrée toutes les demi-heures : Un Bouclier des Sorciers ou un Cluédo Géant.

Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Percy-en-Auge Calvados



