Les étonnants patrimoines la visite des tout petits héros (3-6 ans) Vieux, mardi 27 février 2024.

Les étonnants patrimoines la visite des tout petits héros (3-6 ans) Vieux Calvados

Une visite commentée et contée de l’exposition « Embarque avec tes héros grecs ».

Les enfants découvrent par le conte et grâce aux playmobils les histoires de Jason, de Thésée et d’Ulysse.

Ils accèdent ensuite à l’espace immersif et deviennent à leur tour des héros ! Rencontres avec des créatures mythologiques, traversée d’un labyrinthe ou encore navigation dans le bateau d’Ulysse attendent petits et grands.

Enfin nos tout petits héros se rendent en atelier pour fabriquer leur bateau de héros en perles à repasser.

Une visite en famille, pour les enfants de 3 à 6 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte).

Route de Feuguerolles Bully

Vieux 14930 Calvados Normandie vieuxlaromaine@calvados.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27



L’événement Les étonnants patrimoines la visite des tout petits héros (3-6 ans) Vieux a été mis à jour le 2024-01-31 par Calvados Attractivité