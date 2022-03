Les Etonnants Patrimoines : La clé du scénario perdu Mézidon Vallée d’Auge, 15 avril 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Les Etonnants Patrimoines : La clé du scénario perdu Mézidon Vallée d’Auge

2022-04-15 – 2022-10-15

Mézidon Vallée d’Auge Calvados

La clé du scénario perdu

Ça y est ! Après des années de travail et d’attente, le film que vous préparez va enfin voir le jour ! Le tournage commence dans un mois à peine. Il aura lieu dans le cadre somptueux du château de Canon et il vous reste peu de temps pour finaliser tous les détails.

L’intrigue de votre film se déroule au cours du XVIIIe siècle, à l’époque de la construction du château. C’est aujourd’hui votre dernier repérage sur place : vous avez mille détails à régler… mais le propriétaire des lieux est très occupé. Il vous confie donc un trousseau de clés pour accéder aux pièces du château.

Votre mission

Vous êtes l’équipe du réalisateur et devez recueillir des informations de qualité pour les décorateurs, les costumiers, les accessoiristes, les scénaristes, l’ingénieur du son, etc. Mais attention à ne pas croiser d’équipe de tournage concurrente !

Le trousseau qu’on vous a confié comporte des clés colorées, faciles à identifier pour les plus jeunes, permettant d’ouvrir des coffres dans certaines pièces.

Visite en autonomie – durée : 1h30

canon.accueil@gmail.com +33 2 31 20 65 17

