Les Etonnants Patrimoines : Enquête criminelle à l'abbatiale Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge

Les Etonnants Patrimoines : Enquête criminelle à l’abbatiale Saint-Pierre-en-Auge, 3 juillet 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Les Etonnants Patrimoines : Enquête criminelle à l’abbatiale Saint-Pierre-en-Auge

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03 16:30:00

Qui a tué Wambert ? Ouvrez vos sens… L'église abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives vous dévoile des indices qui vous permettront peut-être de résoudre l'enquête du meurtre de Wambert, prêtre de la paroisse de l'Epinay. Adapté du Roman de la Rose d'Umberto Eco.

