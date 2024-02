Les Étonnants patrimoines conte en kamishibaï la malediction du faucon Vieux château Mézidon Vallée d’Auge, mercredi 31 juillet 2024.

Les Étonnants patrimoines conte en kamishibaï la malediction du faucon Vieux château Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Jeudi

Conte en Kamishibaï « La malédiction du faucon »

Venez découvrir l’histoire de Thibaut, un jeune homme fier et capricieux qui doit bientôt se faire adouber pour devenir chevalier ! Suivez Thibaut dans ses aventures grâce au kamishibaï, un petit théâtre en bois dans lequel on insère différentes images qui illustrent l’histoire.

A la fin de l’histoire, il faut retrouver à travers le château les éléments utilisés par Thibaut dans ses aventures.

Conte en Kamishibaï « La malédiction du faucon »

Venez découvrir l’histoire de Thibaut, un jeune homme fier et capricieux qui doit bientôt se faire adouber pour devenir chevalier ! Suivez Thibaut dans ses aventures grâce au kamishibaï, un petit théâtre en bois dans lequel on insère différentes images qui illustrent l’histoire.

A la fin de l’histoire, il faut retrouver à travers le château les éléments utilisés par Thibaut dans ses aventures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 11:00:00

fin : 2024-08-02 19:00:00

Vieux château Château de Crèvecœur en Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie info@chateaudecrevecoeur.com

L’événement Les Étonnants patrimoines conte en kamishibaï la malediction du faucon Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-02 par Calvados Attractivité