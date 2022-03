Les étonnants patrimoine : “Mesurer avec son corps ? Le secret des bâtisseurs du Moyen-âge.” Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Calvados

Les étonnants patrimoine : “Mesurer avec son corps ? Le secret des bâtisseurs du Moyen-âge.” Bernières-sur-Mer, 5 juillet 2022, Bernières-sur-Mer. Les étonnants patrimoine : “Mesurer avec son corps ? Le secret des bâtisseurs du Moyen-âge.” Bernières-sur-Mer

2022-07-05 15:00:00 – 2022-07-05 16:30:00

Bernières-sur-Mer Calvados Venez expérimenter comment mesurer une église sans mètre. Utilisez vos propres mesures dans une découverte sensorielle. De pas en pas (oui mais pas seulement), les secrets de la magnifique église de Bernières-sur-Mer se dévoilent. Visite inclusive où les voyants et malvoyants partageront leurs expériences dans cette immersion au cœur des chantiers de construction. Venez expérimenter comment mesurer une église sans mètre. Utilisez vos propres mesures dans une découverte sensorielle. De pas en pas (oui mais pas seulement), les secrets de la magnifique église de Bernières-sur-Mer se dévoilent. Visite inclusive… Venez expérimenter comment mesurer une église sans mètre. Utilisez vos propres mesures dans une découverte sensorielle. De pas en pas (oui mais pas seulement), les secrets de la magnifique église de Bernières-sur-Mer se dévoilent. Visite inclusive où les voyants et malvoyants partageront leurs expériences dans cette immersion au cœur des chantiers de construction. Normandie Tourisme

Bernières-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Bernières-sur-Mer Adresse Ville Bernières-sur-Mer lieuville Bernières-sur-Mer Departement Calvados

Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bernieres-sur-mer/

Les étonnants patrimoine : “Mesurer avec son corps ? Le secret des bâtisseurs du Moyen-âge.” Bernières-sur-Mer 2022-07-05 was last modified: by Les étonnants patrimoine : “Mesurer avec son corps ? Le secret des bâtisseurs du Moyen-âge.” Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer 5 juillet 2022 Bernières-sur-Mer Calvados

Bernières-sur-Mer Calvados