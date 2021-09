Les Étoiles Théâtre Sorano, 18 novembre 2021, Toulouse.

Les Étoiles

du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre à Théâtre Sorano

### Spectacle présenté avec le Théâtre Sorano dans le cadre du Festival Supernova #6 Ezra, un jeune poète, vit avec Pierre, son père, Zocha, sa mère et L’Oncle Jean. L’Oncle Jean est le frère de Zocha, on le dit bête. Un jour, Zocha meurt. Tout le monde se met au travail pour lui dire adieu. L’Oncle Jean construit le cercueil. Le père, jardinier, plante des jonquilles et des pivoines autour du trou dans le jardin. Ezra doit écrire l’éloge funèbre. Le jour de l’enterrement, le jeune poète perd ses mots et l’oraison funèbre devient un grand silence. Ezra décide de quitter ses proches. Il part dans la nuit du monde, jusqu’aux étoiles, pour retrouver les mots perdus. ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/les-etoiles/) //www.youtube.com/embed/DbwW9VkoHcc ![]() ### Infos Pratiques * Les 18 & 19 novembre à 20h * Durée : 2h15 * avec et au Théâtredelacité – Le CUB

Tarifs : de 8€ à 20€

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:15:00;2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:15:00