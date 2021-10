Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES ÉTOILES (SAISON THEATRE DE LA CITE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LES ÉTOILES (SAISON THEATRE DE LA CITE) Toulouse, 18 novembre 2021, Toulouse. LES ÉTOILES (SAISON THEATRE DE LA CITE) THEATRE DE LA CITÉ 1 rue Pierre Baudis Toulouse

2021-11-18 – 2021-11-19 THEATRE DE LA CITÉ 1 rue Pierre Baudis

Toulouse Haute-Garonne 12 EUR 12 20 Un jour, Zocha meurt. Tout le monde se met au travail pour lui dire adieu. L’Oncle Jean construit le cercueil. Le père, jardinier, plante des jonquilles et des pivoines autour du trou dans le jardin. Ezra doit écrire l’éloge funèbre. Le jour de l’enterrement, le jeune poète perd ses mots et l’oraison funèbre devient un grand silence.

Ezra décide de quitter ses proches. Il part dans la nuit du monde, jusqu’aux étoiles, pour retrouver les mots perdus. Texte et mise en scène : Simon Falguières

Spectacle présenté avec le Théâtre Sorano dans le cadre du Festival Supernova #6 Ezra, un jeune poète, vit avec Pierre, son père, Zocha, sa mère et L’Oncle Jean. L’Oncle Jean est le frère de Zocha, on le dit bête.

Lieu : Le CUB

Durée : 2h15

