VOYAGER LES ETOILES Paris, jeudi 17 octobre 2024.

Ce concert initialement prévu le dimanche 15 octobre 2023 – 19h00 aux Etoiles, est reporté au mercredi 17 octobre 2024 – 20h00.Même salle, les billets restent valablesDepuis leur formation, les australiens de Perth ont défié sans peur les normes, les frontières et les règles du genre qui leur ont été imposées. Ils embrassent la pop, utilisent un clavier sur scène et apportent un feeling positif à leur musique chargée de riffs, fonçant tête baissée dans l’interminable parade des groupes heavy qui voient le monde d’un œil plus sombre.Le quintet, qui transfigure le genre, mélange des voix inspirées du nouveau romantisme et des années 80, des solos de claviers, un jeu de cordes technique mais mélodique, une basse groovy et des battements de tambour explosifs. Tous ces éléments font de Voyager la force pop metal progressive qu’ils sont aujourd’hui.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-10-17 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75