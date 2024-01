VAULTBOY LES ETOILES Paris, samedi 25 mai 2024.

Découvrez Vaultboy, l'artiste, producteur et compositeur de Floride, en concert à Paris le 25 mai 2024 aux Etoiles. Inspiré par des artistes tels qu'Alexander 23, Lauv et Blackbear, Vaultboy captive avec son lyrisme et son énergie unique.Depuis son premier single en mai 2021, everything sucks , Vaultboy a conquis le monde avec plus de 250 millions de streams toutes plateformes confondues, plus de 700 000 Shazams à l'échelle mondiale, et a dominé le classement Spotify Global Viral Chart pendant deux semaines, en plus d'atteindre la première place du classement occidental de QQ Music en Chine.Consacré 'Roi des Chansons Tristes' par Rolling Stone et 'Artiste à Suivre' par SiriusXM's Hits 1, Vaultboy a su s'imposer comme une figure marquante de la scène musicale actuelle. Son second EP, sorti en août 2023, a été suivi de près par des fans impatients de découvrir plus de sa musique.Ayant déjà partagé la scène avec New Hope Club et Nightly, et après une tournée en tête d'affiche en Amérique du Nord en février 2023, Vaultboy se prépare à présenter son premier album très attendu en 2024. Ce concert aux Etoiles fait partie de sa tournée internationale et promet d'être un événement incontournable pour tous les amateurs de musique pop introspective et émotive.

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75