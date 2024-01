PUISSANT BLASTER – PUISSANT BLASTER ALBUM RELEASE PARTY LES ETOILES Paris, mardi 7 mai 2024.

Paul Puissant et Joe Blaster se rencontrent lors d’un tournois de bowling en 2011, c’est de là que né Puissant Blaster fruit d’un mariage illégitime entre Frank Zappa et Philippe Katerine. Cette soirée si spéciale et celle de la sortie de leur premier album Best Of . Puissant Blaster est rejoint sur scène par Jimmy top et Nicolas Derand ainsi que par de multiples invités mystères pour cette soirée exceptionnelle qui se tiendra au Théâtre des Etoiles, lieux d’Histoire et de charme en plein coeur de la capitale!

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75