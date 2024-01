BUNT. LES ETOILES Paris, dimanche 7 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 14 décembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 15 décembre à 10h.Levi Wijk, connu professionnellement sous le nom de Bunt (stylisé en BUNT. ) est un DJ allemand. Le style musical de Bunt est décrit comme de la musique électronique folklorique et est fortement influencé par le pionnier de la musique électronique Avicii, ainsi que par des influences de musiciens tels que Justice, Basement Jaxx, Swedish House Mafia et Calvin Harris, avec des éléments de Fred Again… Lorsqu’il était encore un duo, BUNT. a déclaré publiquement qu’ils étaient de grands fans d’Avicii, qui leur avait donné l’inspiration pour commencer à créer leur style de chansons, qui mélange la musique électronique avec la musique folk house, ce qui est quelque chose d’encore nouveau dans le monde de la musique électronique. Dans une réponse de fan, BUNT. a déclaré publiquement qu’ils étaient heureux de pouvoir terminer la chanson Crocodile Tears en guise d’hommage final à Avicii.Retrouvez BUNT. En concert aux Etoiles à Paris le dimanche 7 avril 2024

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75