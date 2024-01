MAY ERLEWINE LES ETOILES Paris, samedi 6 avril 2024.

Vivez une soirée exceptionnelle avec May Erlewine, l’une des voix les plus expressives et sincères de la scène folk américaine, le 6 avril aux Etoiles à Paris. Reconnue pour ses textes poétiques et sa musique qui touche l’âme, May Erlewine apporte à Paris son mélange unique de folk, Americana, et de roots music.Inspirée par la beauté et les défis de la vie, May crée une expérience musicale qui résonne avec la profondeur émotionnelle et une authenticité rare. Son talent pour capturer l’essence de l’expérience humaine dans ses chansons fait d’elle une artiste incontournable pour les amateurs de musique acoustique et de paroles significatives.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75