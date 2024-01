THE ACADEMIC LES ETOILES Paris, mardi 2 avril 2024.

Dans le paysage musical en constante évolution, The Academic s’est imposé comme une force avec laquelle il faut compter. Après que leur premier album autoédité, Tales From The Backseat , se soit hissé au sommet du classement en 2018, le quatuor irlandais s’est lancé dans un périple mondial, effectuant des tournées au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Vénérés pour leurs concerts, leur mélange contagieux de guitares accrocheuses et de paroles poignantes sur les escapades adolescentes a résonné bien au-delà de la campagne irlandaise où ils ont grandi. En 2023, The Academic a non seulement continué sur sa lancée, mais a atteint de nouveaux sommets. Leur deuxième album, Sitting Pretty , marque non seulement une évolution sonore, mais a propulsé le groupe vers un deuxième numéro d’album et une base de fans mondiale. Comme si cela ne suffisait pas, l’année s’est déroulée dans un tourbillon de concerts transatlantiques, sur les scènes des États-Unis, d’Europe et d’Asie du Sud-Est.Se penchant sur leur parcours, le chanteur Craig Fitzgerald souligne l’évolution du groupe : Nous sommes différents aujourd’hui, mais c’est naturel. Nous sommes toujours aussi ambitieux et nous pensons que notre meilleur travail reste à venir. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend en 2024. Le dévouement de The Academic à l’authenticité et à l’expression authentique reste inébranlable. Inspirée par les Kinks, Talking Heads et The Velvet Underground, leur musique porte le cœur sur la main, un trait qui a trouvé un écho chez les fans qui ont transformé les paroles en tatouages et utilisé leurs chansons comme bandes sonores pour les moments cruciaux de la vie. Avec Sitting Pretty , The Academic innove en dehors de l’Irlande, en se montrant résolument eux-mêmes et en traçant avec assurance leur propre voie dans un milieu musical où les comparaisons sont inévitables. Nous sommes prêts à changer, à évoluer, mais nous savons aussi exactement qui nous sommes , affirme le bassiste Stephen Murtagh. Leur musique, caractérisée par des refrains contagieux et une sincérité brute, témoigne de leur assurance.Pour un groupe qui a commencé par apprendre des reprises de Kings Of Leon dans un pub local en 2013, l’ascension de The Academic a été tout simplement fulgurante. Avec Sitting Pretty , ils invitent le public à les rejoindre dans un voyage viscéral à travers le chaos de l’existence de la vingtaine, offrant du réconfort à ceux qui sont aux prises avec l’estime de soi et l’identité. Alors qu’ils se préparent à conquérir de nouveaux territoires, The Academic prouve que leur soif d’exploration musicale est plus vive que jamais, allumant un feu qui promet de les porter vers des sommets inexplorés.

