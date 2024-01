CLEMENT BAZIN – Clément Bazin LES ETOILES Paris, mercredi 27 mars 2024.

Après avoir enchaîné un an et demi de concerts pour son premier album “Everything Matters”, CLÉMENT BAZIN a voulu prendre ce qui devait être une petite pause, pour se remettre à composer doucement. Puis le covid est apparu 3 mois après !Confiné, obligé de rester entre 4 murs, c’est dans ce contexte que Clément a doucement commencé la composition d’un nouvel album. 2 ans et 2 EP collaboratifs seront aussi sortis entre temps !C’est donc naturellement avec cet album intitulé ”Believe in Spring” que Clément Bazin souligne l’espoir qui nous a tous fait tenir : dès que le printemps sera là, on pourra sortir à nouveau.Clément propose à l’auditeur-trice une musique instrumentale qui prend le temps de se déployer : riche en mélodie, en harmonie, planante et entêtante, où se crée un dialogue entre instrument acoustique et électronique.Le steeldrum comme fil rouge ; écrin et clin d’oeil au côté bigger than life, la réponse à la vie qui écrase, le besoin d’exploser et d’oublier les limites.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75