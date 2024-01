ABEL LES ETOILES Paris, mardi 19 mars 2024.

Abel, jeune artiste de 20 ans, s’inspire d’histoires nostalgiques qui laissent transparaître ses désirs et ses peurs. Chanteur et compositeur il nous emmène dans les profondeurs de ses rêves au fil de sa voix suave et de mélodies aquatiques et contemplatives. Un projet intime aux aspérités indie pop, à la fois sensible et très joyeux, qui annonce les débuts d’un artiste complet. Abel n’a pas fini de nous surprendre. Retrouvez le en concert aux Etoiles le 19 mars 2024

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75