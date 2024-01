CLOUDY JUNE LES ETOILES Paris, 14 mars 2024, Paris.

Cloudy June est une véritable force de la nature. Elle incarne la confiance en soi, elle est éclairée, sexy et dure, mais elle est aussi vulnérable, émotionnelle et se donne de l’espace pour faire des concessions et grandir. La musique de Cloudy montre que ces caractéristiques prétendument paradoxales forment ensemble un mélange unique. Dans la vie, on ne prend tout simplement pas toujours les bonnes décisions – surtout lorsqu’on se laisse guider par ses émotions et ses schémas. C’est précisément d’un tel scénario que parle le tout nouveau single de Cloudy, Red Flag , qui est maintenant dans les starting-blocks. Red Flag parle du fait d’être attiré par une personne et d’ignorer tous les signes avant-coureurs , nous dit Cloudy à propos de sa dernière chanson : Les paroles sont l’aveu que tu es attiré par des personnes dont tu sais en fait qu’elles ne sont pas ‘bonnes pour toi’. La plupart du temps, c’est parce qu’on occulte les Red Flags, consciemment ou inconsciemment .Le son du morceau reflète également bien le caractère explosif de son contenu. Une basse trépidante et un rythme dynamique lui confèrent une bonne puissance, tandis que les sons de synthé ajoutent une touche mystique à l’ensemble. Cette fois encore, Cloudy fait preuve de son éloquence habituelle avec des paroles raffinées. Un pont mélodique mène au refrain extrêmement accrocheur qui fait de Red Flag un ver d’oreille prédestiné.Conformément au titre de son dernier morceau, Cloudy June est actuellement sous le signe du rouge. Sur Instagram, elle se présente depuis peu avec une nouvelle couleur de cheveux éclatante, soulignant ainsi visuellement qu’avec Red Flag , elle inaugure une nouvelle ère dans sa carrière. En accord avec cette nouvelle époque et avec d’anciens et de nouveaux hits dans ses bagages, elle entamera l’année prochaine sa propre tournée en tête d’affiche, avec des dates au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75