POTTER PAYPER LES ETOILES Paris, 9 mars 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 23 novembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 24 novembre 2023 à 10h.Potter Payper, né en 1991 d’une mère irlandaise et d’un père algérien, est depuis longtemps une voix vivante du rap britannique, réputé pour son lyrisme d’une grande honnêteté et ses récits profondément personnels. Élevé par sa grand-mère, Nanny Lucy, dans le quartier de Gascoigne à Barking, son éducation dans un environnement multiculturel mais difficile a profondément influencé sa musique. Se débattant avec son identité dans une communauté en proie au racisme et au nationalisme, Potter a trouvé le réconfort et l’expression dans la langue et la musique.Son parcours musical est marqué à la fois par la lutte et le triomphe. Après plus d’une décennie de travail, le premier album de Potter, REAL BACK IN STYLE , est l’aboutissement des expériences de sa vie. Il est sorti en mai 2023 et s’est vendu à un peu plus de 10 000 exemplaires au cours de la première semaine. Ce projet de 15 titres, avec des singles comme Corner Boy , Multifaceted et Blame Brexit , témoigne de son dévouement et de sa résilience. C’est un disque qui met en valeur son évolution en tant qu’artiste, offrant un aperçu sincère du parcours de sa vie, marqué par le sacrifice, la perte et, en fin de compte, la rédemption.Dix ans après la sortie de son influente mixtape Training Day , la trajectoire de Potter est tout à fait remarquable. De ses freestyles puissants à sa mixtape Training Day 3 , qui s’est hissée au sommet des hit-parades, en passant par Thanks For Waiting , acclamé par la critique, il n’a cessé de placer la barre très haut dans le rap britannique. Son titre Gangsteritus a été repris dans la série Netflix Top Boy et s’est classé à la douzième place des charts britanniques, marquant une nouvelle étape dans sa carrière.Les collaborations de Potter vont au-delà de la scène rap, puisqu’il a travaillé avec des artistes comme Ed Sheeran et Snoop Dogg, et qu’il s’est engagé dans divers projets tels que sa résidence à la BBC Sounds et une soirée avec l’auteur Robert Greene. Ses débuts au festival de Glastonbury ont confirmé son statut d’artiste unique et polyvalent. Alors qu’il entame sa nouvelle tournée, Filthy Free , Potter Payper témoigne du pouvoir de la persévérance et de l’art de raconter des histoires en musique. Son parcours, des rues de Barking aux scènes du monde entier, n’est pas seulement un récit de prouesses musicales, mais aussi l’histoire d’une identité et d’une voix trouvées dans l’adversité.

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75