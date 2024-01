J.I LES ETOILES Paris, 17 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 23 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 24 novembre à 11h.J.I. rend la douleur magnifique. Combinant un ténor élégant avec un style irrépressible, le rappeur new-yorkais fusionne des mélodies émotionnelles et des souvenirs des tranchées pour raconter des histoires de cicatrices de combat et d’amour brisé. Mais il y a aussi des moments de triomphe, des célébrations de ce qu’il a gagné et des moments où il a transcendé le poids des temps difficiles. C’est un sentiment compréhensible qui a touché les auditeurs du monde entier, mais surtout ceux de sa ville natale – il est le visage de la nouvelle génération new-yorkaise.

Tarif : 26.30 – 26.30 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75