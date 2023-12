CASEY LOWRY LES ETOILES Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 2 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 3 novembre à 10h.Dans une période où l’image du garçon à guitare est idolâtré pour un comportement souvent mystique ou moralisateur, le jeune de 22 ans Casey Lowry est l’antidote parfaite du genre de part sa bonne humeur et sa simplicité. Il grandit dans le Chesterfield avant de rejoindre Londres pour poursuivre sa carrière musicale. (“C’est tout ce que je pouvais vraiment faire” rit-il). Il devient rapidement l’un des noms de la pop à guitare les plus suivis et prometteurs. Casey Lowry est de retour en France pour un concert unique en France à aux Etoiles à Paris le 30 janvier 2024 !

Tarif : 27.40 – 27.40 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES ETOILES 61, Rue du Château d’eau 75010 Paris 75