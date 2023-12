JAMES ARTHUR LE TRIANON Paris, 8 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 21 septembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 22 septembre à 10h.Suite à son récent retour avec les nouveaux titres ‘Blindside’ et ‘A Year Ago’, James Arthur annonce aujourd’hui son cinquième et tout nouvel album studio Bitter Sweet Love – qui sortira le 26 janvier 2024 sur Columbia Records. James annonce également son retour sur scène avec une grande tournée britannique et européenne dont un concert unique au Trianon, Paris, le 8 février 2024Outre les deux singles récemment sortis, Bitter Sweet Love permet à James de revenir à son meilleur niveau, en produisant treize bouchées de musique de classe mondiale. Après avoir été sur scène, il s’est rendu compte de la façon dont son cinquième album devrait sonner. Un public à guichets fermés chantait ses succès, immergé dans l’émotion que James pouvait entendre dans sa propre voix.

Tarif : 39.50 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris