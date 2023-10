CHAPPELL ROAN LES ETOILES Paris, 6 décembre 2023, Paris.

CHAPPELL ROAN LES ETOILES a lieu à la date du 2023-12-06 à 20:00:00.

Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 21 septembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 22 septembre à 10h.« Il est difficile d’imaginer une meilleure réputation queer-girl que de se languir du magasin de pêche de sa ville natale alors que l’on s’apprête à sortir l’un des albums de dance-pop les plus exubérants de l’année. Mais The Rise and Fall of a Midwest Princess , le premier album de Roan qui sort le 22 septembre, est le fruit d’années passées dans les tranchées musicales de Los Angeles et d’un retour au bercail après avoir été abandonnée par sa maison de disques. Aujourd’hui, grâce à l’aide de Dan Nigro, le producteur d’Olivia Rodrigo, et à la vague d’affection de la génération Z pour les chansons dansantes comme Hot to Go ! et Naked in Manhattan , Roan peut enfin se permettre d’acheter n’importe quelle glacière Yeti qui lui plaît. Los Angeles TimesVenez découvrir le nouveau talent pop incontournable Chappell Roan sur la scène des Etoiles à Paris !

Metro 4 station Château d’eau

LES ETOILES

61, Rue du Château d’eau Paris 75010

