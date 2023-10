COCO JONES LES ETOILES Paris, 5 décembre 2023, Paris.

COCO JONES LES ETOILES a lieu à la date du 2023-12-05 à 20:00:00.

Tarif : 29.6 à 29.6 euros.

Ce concert, initialement prévu aux Etoiles, est déplacé au Bataclan. La date reste inchangée.Les billets pour les Etoiles restent valables pour le Bataclan.Vous avez peut-être déjà vu Coco Jones sur grand écran – elle joue dans des films et à la télévision depuis qu’elle est préadolescente et, si ce n’est pas le cas, vous le verrez bientôt, puisqu’elle est la nouvelle Hilary Banks dans Bel-Air, le reboot de Fresh Prince de Peacock. Vous l’avez peut-être aussi vue sur le petit écran, avec près de 2 millions d’adeptes de TikTok, qui se consacrent à l’amélioration de la représentation des femmes noires fières et talentueuses. Mais en 2023, vous devriez aussi prévoir de l’écouter, car cette femme aux multiples facettes lance enfin sa carrière musicale avec une marque de R&B aussi soulful que racontable, aussi honnête que marquée par une narration puissante. Et bien qu’elle soit jeune, cela fait longtemps qu’elle est là.Élevée à Nashville, TN, par une mère qui était également chanteuse et un père qui jouait dans la NFL, Jones a appris très tôt à avoir de l’ambition. Mon père s’est réveillé et a vécu son rêve toute sa vie , dit-elle. C’est en quelque sorte l’éducation que nos parents voulaient nous donner : Quel que soit le sujet qui te passionne, tant que tu y travailles, nous te soutiendrons. Nous vous aiderons à cultiver cette passion .Pour Jones, ce n’est pas tant le succès qui compte que la connexion. En fin de compte, elle souhaite utiliser sa voix comme un instrument de changement à grande échelle, un outil de développement personnel et une méthode pour rapprocher ses fans d’elle et, à leur tour, les inciter à évoluer.« J’ai appris que plus je m’ouvrais à mes fans, plus je découvrais que j’étais écoutée et soutenue , déclare Mme Jones. Je veux apporter de la transparence à ma musique pour qu’elle soit compréhensible. Vous pouvez vous retrouver dans cette chanson. Mon parcours et le vôtre sont les mêmes. Vous me comprenez, je vous comprends. »A découvrir sur la scène des Etoiles le 5 décembre prochain !

Metro 4 station Château d’eau

LES ETOILES

61, Rue du Château d’eau Paris 75010

