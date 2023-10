GIOVANNIE & THE HIRED GUNS LES ETOILES Paris, 3 décembre 2023, Paris.

GIOVANNIE & THE HIRED GUNS LES ETOILES a lieu à la date du 2023-12-03 à 20:00:00.

Tarif : 26.3 à 26.3 euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 6 septembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 8 septembre 2023 à 10h.Giovannie and the Hired Guns est un groupe originaire du Texas aux Etats-Unis, au son unique à la croisée des chemins du post-grunge, de la Red Dirt country et de la música norteña, résultant un mélange survolté.Depuis leur dernier album Tejano Punk Boyz, le groupe se montre plus ouvert, toujours plus proche de son public, avec des paroles brutes et chargées en émotions, aux textes aussi bien en anglais qu’en espagnol.Véritable exutoire ambulant, leur audience bouillonnante ressort des concerts extatiques d’avoir partagé un moment d’effervescence avec les 5 musiciens.

Réservez votre billet ici

Metro 4 station Château d’eau

LES ETOILES

61, Rue du Château d’eau Paris 75010

https://www.gioandtheguns.com/

https://www.youtube.com/channel/UCd5FHkx-TaZSSYhfqMEvF7Q

https://www.facebook.com/gioandtheguns/

