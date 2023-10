LOWLAND BROTHERS LES ETOILES Paris, 24 novembre 2023, Paris.

LOWLAND BROTHERS LES ETOILES a lieu à la date du 2023-11-24 à 20:00:00.

Tarif : 25 à 25 euros.

LOWLAND BROTHERS – Hypnotic Soul Lowland Brothers est né de l’alchimie entre cinq frères d’âme. Amoureux de la Black Music, des mélodies des 60’s et du groove des 70’s, ils ont façonné une Hypnotic Soul intemporelle que l’on pourrait croire venue d’Outre-Atlantique mais qui est pourtant bien originaire de l’Hexagone. « Ce qu’on aime c’est mélanger tout ce qui nous touche. La soul, le rock’n’roll, le hip hop, la country, le gospel…Ça donne quelque chose de très cinématographique, comme un Road Movie »C’est aussi et surtout sur scène que Lowland Brothers se distingue. La cohésion des cinq musiciens est évidente et on assiste en live à ce Road Movie musical. La voix de Nico nous guide, soutenue par celles de Hugo et Max et des instruments vintage aux sons d’aujourd’hui, dans un ensemble plein d’énergie sans jamais être en force. Ils font alors vivre des chansons puissantes, qui nous donnent envie d’ailleurs.

Réservez votre billet ici

Metro 4 station Château d’eau

LES ETOILES

61, Rue du Château d’eau Paris 75010

