Les Etoiles Noires « Quelque chose de magique !!! » Salle des Fêtes Villers-le-Lac Doubs

Venez assister au spectacle Musical & Solidaire Tournée 2024 des Etoiles Noires.

Au programme musique, chant, danse. Depuis plus de 25 ans, les étoiles noires ont rassemblé un public de plus en plus nombreux et offrent à chaque tournée un spectacle inédit et varié. Billetterie à l’Office de Tourisme (Morteau) et sur le site hello asso. 7 7 EUR.

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 20:30:00

Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté michel.jacoulot@orange.fr

L’événement Les Etoiles Noires « Quelque chose de magique !!! » Villers-le-Lac a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER