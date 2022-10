Les étoiles ne dorment jamais Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Les étoiles ne dorment jamais Aix-en-Provence, 11 novembre 2022, Aix-en-Provence. Les étoiles ne dorment jamais

13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

2022-11-11 – 2023-01-22

Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 3.7 3.7 Sophie Whettnall nous invite ici à la contemplation, depuis le Jardin du Musée du Pavillon de Vendôme où une oeuvre d’ombres semblant sortie du fin fond de la forêt confère au paysage un caractère étrangement réel, jusqu’aux espaces intérieurs dont les installations donnent au visiteur l’impression de déambuler sous un ciel étoilé en plein jour. Dans cette exposition, Sophie Whettnall parvient à fixer le temps dans un éclat d’espace à travers un ensemble d’œuvres où dialoguent paysages et lumières, entre l’ici et l’ailleurs, dynamique et sérénité, rêve et réalité. http://www.aixenprovence.fr/ Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Ville Aix-en-Provence lieuville Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme 13, rue de la Molle ou 32 rue Célony Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Les étoiles ne dorment jamais Aix-en-Provence 2022-11-11 was last modified: by Les étoiles ne dorment jamais Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 novembre 2022 13 aix en provence Bouches-du-Rhne rue de la Molle ou 32 rue Célony Musée et Jardin du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne