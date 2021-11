Les étoiles du documentaire 2021 Forum des images, 5 novembre 2021, Paris.

Le pari est audacieux et l’occasion unique! Du 5 au 7 novembre 2021 au Forum des Images, le Festival Les Étoiles du documentaire présente le temps d’un long week-end et sur grand écran, le meilleur de la production documentaire télédiffusée dans l’année.

30 oeuvres télévisuelles ambitieuses et inventives aux rythmes et aux écritures variés. Les sujets traités vont tous azimuts, souvent ils secouent, questionnent et interrogent, mais ils peuvent aussi laisser rêveurs, emportés dans un ailleurs dont l’auteur ou l’autrice a bien voulu donner les clés. Il peut s’agir d’enquêtes d’investigation, de films d’auteur, d’essais, de portraits, de films historiques… qu’importe ! , pour le jury qui a sélectionné ces 30 Étoiles, ces films ont en commun d’avoir marqué l’année télévisuelle par leur qualité. Le Festival offre aux réalisateurs et réalisatrices primés l’occasion unique de bénéficier d’une projection sur grand écran. Une chance supplémentaire pour ces oeuvres télévisuelles trop souvent reléguées en deuxième partie de soirée, d’être (re) découverte par le public. Cette belle opportunité se prolongera, après chaque projection par une rencontre avec l’auteur ou l’autrice du film.

Pour la première fois cette année, Les étoiles du documentaire seront en accès libres sur MK2 Curiosity, dès le lendemain du festival et ce, pendant quinze jours, du 08 au 23 novembre

