LES ÉTOILES DE SAINT COSME salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

2022-04-23

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais EUR 14 sur scène 8 gagnants du concours de la chanson française de Perseigne reprennent les plus belles chansons françaises.

pass sanitaire obligatoire en fonction des mesures en vigueur.

achat des places par voie postale à Alain lepinay – 7 rue des Cruchets – 72600 Aillières Beauvoir

chèque à l’ordre de Perseigne en Fête, et une enveloppe retour timbrée pour l’envoi des billets

14€ la place salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

