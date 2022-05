LES ÉTOILES DE FONTEVRAUD : PARCOURS NOCTURNE À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD, 15 juillet 2022, .

LES ÉTOILES DE FONTEVRAUD : PARCOURS NOCTURNE À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

2022-07-15 21:30:00 – 2022-08-21

11 EUR Après une première année dédiée à la fondation de Fontevraud, cette deuxième édition met en avant la magnificence de l’ordre Fontevriste et les embellissements successifs de son architecture monastique. Ainsi, ce nouveau parcours est consacré à la reine des abbayes, à l’attachement de la dynastie des Plantagenêts et aux mères abbesses les plus marquantes. Jeux de lumière, effets sonores et projections vidéo… Les Étoiles de Fontevraud vous offrent un moment d’émerveillement, de flânerie et de poésie ! Un spectacle mis en scène par Bruno Seillier : nBruno Seillier, créateur de 70 spectacles et fêtant 26 ans de création, a ces dernières années été remarqué par nombre de ses scénographies, déployées au sein de monuments classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Par son passé, son expérience, et les responsabilités qu’il a exercées au plus haut niveau de collectivités locales, Bruno SEILLIER peut conseiller, orienter, concevoir des projets culturels et touristiques. Il a l’imagination culturelle mais la conception concrète. Scénariste, il a le souci du mot juste. De grands comédiens interprètent ses textes et spectacles (Robert HOSSEIN, Jean PIAT, André DUSSOLIER, Francis HUSTER, Claude GIRAUD, Marc CASSOT…). Metteur en scène, scénographe, il a le sens de l’espace, de la profondeur et de la technique maîtrisée. Constamment en veille, sur les nouvelles techniques et technologies, il sait les intégrer et les asservir à l’émotion et à la beauté. Directeur artistique et réalisateur, il veille à l’harmonie, aux choses bien faites, réunies au service du projet commun quelle que soit la taille, l’envergure du projet. Le savoir-faire d’Amaclio Productions : nDepuis 2012, Amaclio produit des spectacles au cœur de sites prestigieux inscrits pour la plupart au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’objet même d’Amaclio Productions est d’inviter à aimer l’histoire en magnifiant le patrimoine français et européen par des spectacles grand public. Le savoir-faire d’Amaclio Productions consiste, pour ses propres productions, à concevoir et rédiger les cahiers des charges de ses spectacles, d’en piloter la réalisation et de coordonner sur site les différents intervenants. Elle assure également l’exploitation directe de ses spectacles en assurant l’accès, l’accueil et la sécurité du public ainsi que la régie technique. Forte de plus de 1,3 millions de spectateurs qui sont venus admirer les créations de Bruno Seillier sur ses évènements, Amaclio Productions a su développer des compétences particulières de contrôle d’accès, d’accueil et de sécurité du public. Ces savoir-faire sont reconnus par les autorités françaises en charge de la sécurité des événements. Le contexte du Covid de l’année 2020 n’a pas été un frein aux autorisations délivrées par les Préfectures sur les trois productions de l’été et a permis d’accueillir plus de 150 000 spectateurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. En parfaite collaboration avec les administrateurs des sites, Amaclio Productions a aussi su réagir en quelques semaines avant l’été 2021 pour adapter les parcours nocturnes afin d’être ainsi en cohérence avec les flux de visiteurs diurnes de monuments tels que l’Abbaye du Mont Saint-Michel ou l’Hôtel des Invalides.

A la tombée de la nuit, vous découvrez la plus grande cité monastique d’Europe parée de ses plus beaux atours : un parcours nocturne scénographié par Bruno Seillier, une expérience unique à vivre en famille ou entre amis !

Après une première année dédiée à la fondation de Fontevraud, cette deuxième édition met en avant la magnificence de l’ordre Fontevriste et les embellissements successifs de son architecture monastique. Ainsi, ce nouveau parcours est consacré à la reine des abbayes, à l’attachement de la dynastie des Plantagenêts et aux mères abbesses les plus marquantes. Jeux de lumière, effets sonores et projections vidéo… Les Étoiles de Fontevraud vous offrent un moment d’émerveillement, de flânerie et de poésie ! Un spectacle mis en scène par Bruno Seillier : nBruno Seillier, créateur de 70 spectacles et fêtant 26 ans de création, a ces dernières années été remarqué par nombre de ses scénographies, déployées au sein de monuments classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Par son passé, son expérience, et les responsabilités qu’il a exercées au plus haut niveau de collectivités locales, Bruno SEILLIER peut conseiller, orienter, concevoir des projets culturels et touristiques. Il a l’imagination culturelle mais la conception concrète. Scénariste, il a le souci du mot juste. De grands comédiens interprètent ses textes et spectacles (Robert HOSSEIN, Jean PIAT, André DUSSOLIER, Francis HUSTER, Claude GIRAUD, Marc CASSOT…). Metteur en scène, scénographe, il a le sens de l’espace, de la profondeur et de la technique maîtrisée. Constamment en veille, sur les nouvelles techniques et technologies, il sait les intégrer et les asservir à l’émotion et à la beauté. Directeur artistique et réalisateur, il veille à l’harmonie, aux choses bien faites, réunies au service du projet commun quelle que soit la taille, l’envergure du projet. Le savoir-faire d’Amaclio Productions : nDepuis 2012, Amaclio produit des spectacles au cœur de sites prestigieux inscrits pour la plupart au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’objet même d’Amaclio Productions est d’inviter à aimer l’histoire en magnifiant le patrimoine français et européen par des spectacles grand public. Le savoir-faire d’Amaclio Productions consiste, pour ses propres productions, à concevoir et rédiger les cahiers des charges de ses spectacles, d’en piloter la réalisation et de coordonner sur site les différents intervenants. Elle assure également l’exploitation directe de ses spectacles en assurant l’accès, l’accueil et la sécurité du public ainsi que la régie technique. Forte de plus de 1,3 millions de spectateurs qui sont venus admirer les créations de Bruno Seillier sur ses évènements, Amaclio Productions a su développer des compétences particulières de contrôle d’accès, d’accueil et de sécurité du public. Ces savoir-faire sont reconnus par les autorités françaises en charge de la sécurité des événements. Le contexte du Covid de l’année 2020 n’a pas été un frein aux autorisations délivrées par les Préfectures sur les trois productions de l’été et a permis d’accueillir plus de 150 000 spectateurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. En parfaite collaboration avec les administrateurs des sites, Amaclio Productions a aussi su réagir en quelques semaines avant l’été 2021 pour adapter les parcours nocturnes afin d’être ainsi en cohérence avec les flux de visiteurs diurnes de monuments tels que l’Abbaye du Mont Saint-Michel ou l’Hôtel des Invalides.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par