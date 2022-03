Les Étoiles à Rennes – Projection de Papa s’en va de Pauline Horovitz Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Étoiles à Rennes – Projection de Papa s’en va de Pauline Horovitz Cinéma Arvor, 2 avril 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – Projection de Papa s’en va de Pauline Horovitz

Cinéma Arvor, le samedi 2 avril à 17:00

Papa s’en va de Pauline Horovitz France | 2020 | 61 min | Squaw Productions Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux accents de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin “programmé” pour travailler, profite de sa retraite pour devenir acteur. En suivant les premiers pas de cette nouvelle vie émancipatrice, la fille-cinéaste regarde sa “créature” lui échapper…

Gratuit

Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux accents de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin profite de sa retraite pour devenir acteur. Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma Arvor Adresse 11 rue de châtillon 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Cinéma Arvor Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les Étoiles à Rennes – Projection de Papa s’en va de Pauline Horovitz Cinéma Arvor 2022-04-02 was last modified: by Les Étoiles à Rennes – Projection de Papa s’en va de Pauline Horovitz Cinéma Arvor Cinéma Arvor 2 avril 2022 cinéma arvor rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine