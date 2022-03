Les Étoiles à Rennes – Projection de Notre-Dame-des-Landes, la reconquête de Thibault Férié Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor, le dimanche 3 avril à 14:00

Notre-Dame-des-Landes, la reconquête de Thibault Férié France | 2019 | 67’ | Point du jour Après l’abandon du projet d’aéroport, l’histoire de la reconquête des terres de Notre-Dame-des-Landes commence. Agriculture alternative versus agriculture traditionnelle. Légalité versus illégalité. ▸ Séance suivie d’une rencontre avec le réalisatuer animée par des membres de L’ARBRE (Auteurs et Réalisateurs en Bretagne). Avant la séance : BRUNCH AVEC L’ARBRE Dimanche 3 avril à 11h au Gabier Noir Un moment de rencontre avec les adhérent·es de l’Arbre ▸ Brunch gratuit, dans la limite des places disponibles.

Gratuit

Carte blanche à l’ARBRE, en prolongement de la journée Liberté de création : bridée / débridée. Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

