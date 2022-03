Les Étoiles à Rennes – Projection de Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor, le dimanche 3 avril à 18:00

Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais France | 2019 | 75 min | Les Films du bélier Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui l’a amené dans le village où il vit est terminée depuis six mois. À 45 ans, le cinéaste se retrouve seul, en plein cœur d’une nature luxuriante dont la proximité ne suffit pas à apaiser le désarroi dans lequel il est plongé, après une rupture amoureuse. La France, sous le choc des attentats de novembre, est en état d’urgence. Il étouffe d’une rage contenue. Perdu, il visionne quatre à cinq films par jour. Sur des plans issus de plus de 400 films, il a monté, en voix off, le récit autobiographique qui évoque ces jours sombres.

Gratuit

Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T20:00:00

