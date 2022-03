Les Étoiles à Rennes – Projection de Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Étoiles à Rennes – Projection de Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva Cinéma Arvor, 2 avril 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – Projection de Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva

Cinéma Arvor, le samedi 2 avril à 21:00

Le premier mouvement de l’immobile de Sebastiano d’Ayala Valva France, Italie | 2018 | 81 min | Les Films de la Butte, Ideacinema Le souvenir d’enfance d’une musique terrifiante met le réalisateur en quête de son mystérieux aïeul, le compositeur Giacinto Scelsi. Scelsi revient dans ce film, tel un esprit, sous la forme qu’il a toujours privilégiée : l’onde sonore. Le réalisateur part à sa rencontre en écoutant sa voix, sa musique et les interprètes qu’il a choisis pour déchiffrer son œuvre. Une plongée verticale et vertigineuse dans l’univers spirituel et sonore d’un artiste invisible. Le souvenir d’enfance d’une musique terrifiante met le réalisateur en quête de son mystérieux aïeul, le compositeur Giacinto Scelsi. Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T23:00:00

