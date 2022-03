Les Étoiles à Rennes – Projection de Homo Botanicus de Guillermo Quintero Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Étoiles à Rennes – Projection de Homo Botanicus de Guillermo Quintero Cinéma Arvor, 1 avril 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – Projection de Homo Botanicus de Guillermo Quintero

Cinéma Arvor, le vendredi 1 avril à 21:00

Homo Botanicus de Guillermo Quintero Colombie, France | 2018 | 88 min | Roy Arida, Stank, Casatarántula Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier infiniment les espèces de plantes du pays. Une quête parfois folle et absurde qui nous plonge dans la poésie de l’homme scientifique et ses obsessions pour comprendre l’histoire de la Nature. Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier infiniment les espèces de plantes du pays. Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

