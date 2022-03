Les Étoiles à Rennes – Projection de De cendres et de braises de Manon Ott Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Étoiles à Rennes – Projection de De cendres et de braises de Manon Ott Cinéma Arvor, 3 avril 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – Projection de De cendres et de braises de Manon Ott

Cinéma Arvor, le dimanche 3 avril à 16:00

De cendres et de braises de Manon Ott France | 2019 | 70 min | TS Productions Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et de Braises nous invite à écouter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève sur d’autres lendemains possibles.

Gratuit

Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes

