Cinéma Arvor, le vendredi 1 avril à 10:00

Nouvelles formes de censure, formatage, auto-censure… Panne (d’inspiration, de désir), prise de risque… Empêchement, renoncement, découragement… Continuer coûte que coûte, abattre les barrières extérieures et nos obstacles intérieurs! Tous ces thèmes seront abordés avec plusieurs invité·es à partir de leurs expériences, parcours ou engagements, et discutés collectivement. ▸ Journée ouverte aux auteur·rices-réalisateur·rices professionnel·les, ou souhaitant le devenir, membres ou non de l’ARBRE. Une réservation est nécessaire, et l’entrée sera payante (5€ adhérent·es de l’ARBRE/ 8€ non adhérent·es). Il sera possible de prendre ou renouveler votre adhésion sur place. [CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE](https://framaforms.org/journee-de-larbre-2022-liberte-de-creation-bridee-debridee-1646768588)

Carte blanche à l’ARBRE (Auteurs et Réalisateurs en Bretagne)

Cinéma Arvor 11 rue de châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T18:00:00