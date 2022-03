Les Étoiles à Rennes – Ciné-débat : le scientifique dans le cadre Le Diapason Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les Étoiles à Rennes – Ciné-débat : le scientifique dans le cadre Le Diapason, 30 mars 2022, Rennes. Les Étoiles à Rennes – Ciné-débat : le scientifique dans le cadre

Le Diapason, le mercredi 30 mars à 20:30

Documentaire, reportage, fiction, réseaux sociaux… la science est en représentation. Ces images présentent-elles la réalité du monde de la recherche ? A l’image, le·a scientifique devient personnage réaliste, savant caricatural, expert·e ou explorateur·rice. Qu’en est il de l’information scientifique ? Débat animé par Julien Posnic, programmateur des Étoiles, en présence de : Guillermo Quintero, réalisateur du film Homo Botanicus / Marc Jolivet, directeur de recherche à Géosciences – OSUR – Université de Rennes 1 / Isabelle Danic, département de sociologie Université Rennes 2. Débat suivi d’une projection de Homo Botanicus* de Guillermo Quintero, en présence du réalisateur Colombie, France | 2018 | 88 min | Roy Arida, Stank, Casatarántula

Entrée libre et gratuite

Documentaire, reportage, fiction, réseaux sociaux… la science est en représentation. Ces images présentent-elles la réalité du monde de la recherche ? Le Diapason 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les Étoiles à Rennes – Ciné-débat : le scientifique dans le cadre Le Diapason 2022-03-30 was last modified: by Les Étoiles à Rennes – Ciné-débat : le scientifique dans le cadre Le Diapason Le Diapason 30 mars 2022 Le Diapason Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine